Juventus-Benfica MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı Juventus ile Benfica arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Luciano Spalletti yönetiminde sıralamada yükselişini sürdürmek isteyen Juventus, 9 puanla 17. basamakta bulunuyor. Son iki maçını kazanarak ivme yakalayan Jose Mourinho'nun ekibi Benfica ise ilk 24 hedefi doğrultusunda bu zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde Kenan Yıldız'ın sahada olup olmayacağı da merak konusu. Peki, Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Juventus-Benfica maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

JUVENTUS-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Benfica maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Kenan Yıldız; David

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis