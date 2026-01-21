CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus-Benfica MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Benfica MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Juventus ile Benfica karşı karşıya gelecek. Luciano Spaletti yönetiminde üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan İtalya temsilcisi, 9 puanla 17. sırada yer alıyor. Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Jose Mourinho ve öğrencileri ise ilk 24'e kalmak için 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 10:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus-Benfica MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı Juventus ile Benfica arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Luciano Spalletti yönetiminde sıralamada yükselişini sürdürmek isteyen Juventus, 9 puanla 17. basamakta bulunuyor. Son iki maçını kazanarak ivme yakalayan Jose Mourinho'nun ekibi Benfica ise ilk 24 hedefi doğrultusunda bu zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde Kenan Yıldız'ın sahada olup olmayacağı da merak konusu. Peki, Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Juventus-Benfica maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

JUVENTUS-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Benfica maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Kenan Yıldız; David

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler
D&R / Reklam
DİĞER
Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı! Türkiye’den 3 stadyum listede yer aldı...
Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüştü! Suriye'de 'Tek Devlet' dönemi: Beraber çalışacağız
İtalyanlar o yıldız için F.Bahçe'ye teklif yapacak!
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor 09:51
İtalyanlar o yıldız için F.Bahçe'ye teklif yapacak! İtalyanlar o yıldız için F.Bahçe'ye teklif yapacak! 09:44
Slavia Prag-Barcelona maçı detayları Slavia Prag-Barcelona maçı detayları 09:30
Noa Lang Aslan oluyor! İstanbul'a geliş tarihi... Noa Lang Aslan oluyor! İstanbul'a geliş tarihi... 09:28
Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı detayları Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı detayları 09:08
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! 08:54
Daha Eski
Atalanta-Athletic Bilbao maçı detayları Atalanta-Athletic Bilbao maçı detayları 08:37
3. tura yükselen Zeynep tarihe geçti! 3. tura yükselen Zeynep tarihe geçti! 08:28
Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı detayları Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı detayları 08:20
Hedef ilk 24: G.Saray maçı canlı yayın bilgileri! Hedef ilk 24: G.Saray maçı canlı yayın bilgileri! 07:12
G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu 02:05
Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! 02:05