Slavia Prag-Barcelona MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slavia Prag-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Slavia Prag ile Barcelona arasında oynanacak zorlu mücadeleyle devam ediyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, Çekya deplasmanında galibiyet alarak ilk 8 yarışında hata yapmak istemiyor. İlk 6 maç sonunda 10 puan toplayıp 15. sırada yer alan Barcelona, 3 puanlı rakibi karşısında üstün bir oyun sergilemeyi hedefliyor. Peki, Slavia Prag-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLAVIA PRAG-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Slavia Prag-Barcelona maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

SLAVIA PRAG-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fortuna Arena'da oynanacak Slavia Prag-Barcelona maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLAVIA PRAG-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slavia Prag: Stanek; Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima; Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang; Chytil

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Fermin, Raphinha, Rashford; F Torres