Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

RESMİ TEKLİFLERİNİ OYUNCUYA İLETTİLER Fenerbahçe cephesi ise sözleşmesinin bitmesine yarım sezon kalmış oyuncuya yüksek bir bedel ödeme taraftarı değil. Bu arada Kante için Premier Lig'den Everton ve West Ham United devreye girmiş durumda. Futbolcuya resmi ilgilerini ileten iki kulübün temsilcileri, bonservis konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını oyuncu tarafına bildirdi.