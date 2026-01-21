CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı N'Golo Kante'de transferin önüne bonservis engeli çıkmıştı. Al Ittihad ile görüşmeler sürerken Premier Lig ekipleri, bu krizi fırsat bilerek harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi ara transferde renklerine katmak istiyor ancak Fransız yıldıza olan ilgi bunu zorlaştırıyor.

Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

Sarı-lacivertli yönetim, iki kez Arabistan'a çıkarma yapmasına rağmen futbolcu ile el sıkışmış ancak Al-İttihad'ı ikna edememişti.

Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

Fenerbahçe bu transferden vazgeçmiş değil. 6 Şubat'ta sona erecek ara transferin son gününe kadar şartları zorlayacak ancak işi hiç de kolay görünmüyor.

Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

Çünkü Arabistan temsilcisi, sözleşmesi 30 Haziran 2026'da tamamlanacak 34 yaşındaki orta sahasına olan ilgi nedeniyle elini güçlendirmiş durumda.

Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

"Kante'yi isteyen bonservisi öder" düşüncesiyle hareket ediyor.

Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

RESMİ TEKLİFLERİNİ OYUNCUYA İLETTİLER

Fenerbahçe cephesi ise sözleşmesinin bitmesine yarım sezon kalmış oyuncuya yüksek bir bedel ödeme taraftarı değil. Bu arada Kante için Premier Lig'den Everton ve West Ham United devreye girmiş durumda. Futbolcuya resmi ilgilerini ileten iki kulübün temsilcileri, bonservis konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını oyuncu tarafına bildirdi.

Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

Sabah'ta yer alan habere göre önümüzdeki günlerde transfer yarışının daha da kızışması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

Ayrıca Fransa Ligue 1'den bazı kulüplerin de Kante için resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

Bu sezon 23 maçta 2017 dakika görev alan tecrübeli oyuncu 1 gol attı. Karşılaşmaların tamamına 11'de başladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu 02:05
Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! 02:05
Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... 02:05
Guardiola'dan G.Saray sözleri! Guardiola'dan G.Saray sözleri! 02:05
Sörloth'tan transfer yanıtı! Sörloth'tan transfer yanıtı! 02:05
A. Efes sonunu getiremedi! A. Efes sonunu getiremedi! 02:05
Daha Eski
Trabzonspor transferi açıkladı! Trabzonspor transferi açıkladı! 02:05
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 02:05
Fenerbahçe'ye Kante müjdesi! Fenerbahçe'ye Kante müjdesi! 02:05
Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? İddialara yanıt verdi Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? İddialara yanıt verdi 02:05
Talisca imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Talisca imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 02:05
Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i 02:05