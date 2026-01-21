Fenerbahçe'ye Kante şoku! Bonservis krizini fırsat bildiler

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı N'Golo Kante'de transferin önüne bonservis engeli çıkmıştı. Al Ittihad ile görüşmeler sürerken Premier Lig ekipleri, bu krizi fırsat bilerek harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
21 Ocak 2026
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi ara transferde renklerine katmak istiyor ancak Fransız yıldıza olan ilgi bunu zorlaştırıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, iki kez Arabistan'a çıkarma yapmasına rağmen futbolcu ile el sıkışmış ancak Al-İttihad'ı ikna edememişti.
Fenerbahçe bu transferden vazgeçmiş değil. 6 Şubat'ta sona erecek ara transferin son gününe kadar şartları zorlayacak ancak işi hiç de kolay görünmüyor.
Çünkü Arabistan temsilcisi, sözleşmesi 30 Haziran 2026'da tamamlanacak 34 yaşındaki orta sahasına olan ilgi nedeniyle elini güçlendirmiş durumda.
"Kante'yi isteyen bonservisi öder" düşüncesiyle hareket ediyor.
RESMİ TEKLİFLERİNİ OYUNCUYA İLETTİLER
Fenerbahçe cephesi ise sözleşmesinin bitmesine yarım sezon kalmış oyuncuya yüksek bir bedel ödeme taraftarı değil. Bu arada Kante için Premier Lig'den Everton ve West Ham United devreye girmiş durumda. Futbolcuya resmi ilgilerini ileten iki kulübün temsilcileri, bonservis konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını oyuncu tarafına bildirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre önümüzdeki günlerde transfer yarışının daha da kızışması bekleniyor.
Ayrıca Fransa Ligue 1'den bazı kulüplerin de Kante için resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
Bu sezon 23 maçta 2017 dakika görev alan tecrübeli oyuncu 1 gol attı. Karşılaşmaların tamamına 11'de başladı.
Al-İttihad kariyerinde 102 maça çıkan yıldız isim, 9 kez fileleri sarsarken 10 asist kaydetti.