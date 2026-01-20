Guardiola'dan Galatasaray açıklaması! "Dinamiği değiştirmeliyiz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola açıklamalarda bulundu. Guardiola, Devler Ligi lig aşamasının son haftasında oynayacakları Galatasaray maçına da değindi. İşte o ifadeler...

"ONLARIN NE KADAR İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

"Kaybettik ve yeni yıldan bu yana pek çok şey bize karşı kötü gidiyor" diyen Guardiola, "Onların ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorum, hafife alınmamalılar. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktılar, bu özgüven hâlâ taze" ifadelerini kullandı.

"BAZI BÖLGELERDE EKSİKLERİMİZ VARDI"

"Bazı bölgelerde önemli oyuncularımız yoktu. Sahada olanlar ise tıpkı geçen sezonun belli bir döneminde olduğu gibi biraz kırılgandı. Buna rağmen 10 kişi kaldığımız anda bile nasıl mücadele ettiklerini gördüm. Birçok oyuncu sorumluluk aldı."

"G.SARAY MAÇI ÖNCESİ DİNAMİĞİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

"Cumartesi Wolves, ardından Galatasaray ile oynayacağız. Bu maçlar öncesinde dinamiği değiştirmemiz gerekiyor. United karşısında sönüktük ama bugün öyle değildik."

"ONLARI TEBRİK EDİYORUZ"

"Savinho ve Jeremy Doku yoktu. Bazı bölgelerde eksik oyuncularımız var, onlar olsa daha fazla istikrar sağlardık. Biraz zorlandık ama Bodo/Glimt gerçekten çok iyiydi. Onları tebrik ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.