Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid gol oldu yağdı!

Real Madrid gol oldu yağdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Monaco'yu 6-1'lik skorla yendi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 01:22
Real Madrid gol oldu yağdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid, sahasında Monaco'yu ağırladı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı ve 1 asist ile tamamladığı karşılaşmada kazanan taraf 6-1'lik skorla La Liga devi oldu. Real Madrid devre arasına Mbappe'nin bulduğu iki gol ile 2-0 önde girdi. İkinci yarıda maçın tempo kazanması ev sahibi ekibin lehine oldu. İkinci 45 dakikada Mastantuono, Kehrer (K.K.), Vinicius Jr. (Asist: Arda Güler) ve Bellingham'ın kaydettiği goller ile Real Madrid, mücadeleyi 6-1 kazandı. Monaco'nun tek golü ise dakika 72'de Teze'den geldi.

Bu sonuç ile birlikte İspanyol temsilcisi puanını 15'e yükseltti. Monaco ise 9 puanda kaldı.

