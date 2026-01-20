Diego Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak olan Atletico Madrid'de mücadele öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. La Liga temsilcisinde basın toplantısında sarı-kırmızılılar ile oynayacakları karşılaşmanın zorluğuna dikkat çeken Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, "Zor bir maç olacak. Özellikle forvette iyi ve hızlı oyuncuları var. Futbolcuların hiyerarşilerini iyi biliyoruz. Orta sahada Torreira'ları var. Çok mücadeleci bir takım bekliyor yarın bizi." dedi.

Simeone, mücadeleden mutlak galibiyet ile ayrılmayı hedeflediklerini ve beraberliğin onlar için istenmeyen bir durum olacağını aktardı.

RAMS Park ve sarı-kırmızılı taraftarlar hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, "Son dönemde TV'de çok maç izledim. Galatasaray'ın stadındaki atmosfer, enerji, insanların enerjisi. Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek. Bu da futbolun en güzel yanı." ifadeleri ile dikkat çekti.