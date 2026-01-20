CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Diego Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer...

Diego Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer...

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları mücadele öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 18:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Diego Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak olan Atletico Madrid'de mücadele öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. La Liga temsilcisinde basın toplantısında sarı-kırmızılılar ile oynayacakları karşılaşmanın zorluğuna dikkat çeken Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, "Zor bir maç olacak. Özellikle forvette iyi ve hızlı oyuncuları var. Futbolcuların hiyerarşilerini iyi biliyoruz. Orta sahada Torreira'ları var. Çok mücadeleci bir takım bekliyor yarın bizi." dedi.

Simeone, mücadeleden mutlak galibiyet ile ayrılmayı hedeflediklerini ve beraberliğin onlar için istenmeyen bir durum olacağını aktardı.

RAMS Park ve sarı-kırmızılı taraftarlar hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, "Son dönemde TV'de çok maç izledim. Galatasaray'ın stadındaki atmosfer, enerji, insanların enerjisi. Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek. Bu da futbolun en güzel yanı." ifadeleri ile dikkat çekti.

A.B.İ. Reklam
Devler Ligi'nde 7. hafta! | CANLI
DİĞER
Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı! Türkiye’den 3 stadyum listede yer aldı...
YPG'liler Nusaybin hududunda Türk bayrağına el uzattı! Kabine, AK Parti ve MSB'den peş peşe mesajlar: Kalleş saldırı cezasız kalmayacak
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
Trabzonspor transferi açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor transferi açıkladı! Trabzonspor transferi açıkladı! 18:07
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, borcu bitti mi? Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, borcu bitti mi? 18:02
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 17:24
Yoane Wissa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yoane Wissa kimdir, kaç yaşında ve nereli? 17:07
Millilerimiz prova maçında galip! Millilerimiz prova maçında galip! 17:00
Lucas Da Cunha kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lucas Da Cunha kimdir, kaç yaşında ve nereli? 16:28
Daha Eski
Fenerbahçe'ye Kante müjdesi! Fenerbahçe'ye Kante müjdesi! 15:23
Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi başladı! 15:14
Kopenhag-Napoli maçı detayları Kopenhag-Napoli maçı detayları 15:00
G.Saray A. Madrid maçına hazır! G.Saray A. Madrid maçına hazır! 14:58
Lewis Hamilton Gazze'ye destek için Ürdün'de Lewis Hamilton Gazze'ye destek için Ürdün'de 14:47
Rafa Silva Beşiktaş'a veda ediyor! İşte o tarih Rafa Silva Beşiktaş'a veda ediyor! İşte o tarih 14:14