Beşiktaş'ta İkas Eyüpspor mesaisi başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olacağı İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 15:14
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

