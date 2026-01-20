Yoane Wissa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Wissa piyasa değeri
Teknik özellikleri, atletik yapısı ve enerjisi ile ön plana çıkan Yoane Wissa, transfer döneminde önemli bir isim haline geldi. Özellikle, adı Türk takımlarıyla anıldıktan sonra futbolseverler tarafından araştırılan deneyimli isim hakkında, "Yoane Wissa kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular gündem oldu. Yoane Wissa piyasa değeri merak edilirken, futbolcunun son durumu da takip ediliyor. İşte, Yoane Wissa istatistikleri ve kariyeri...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 17:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Hızlı oyunu, güçlü fiziği ve sahadaki enerjisiyle dikkat çeken Yoane Wisa, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı. Türk kulüpleriyle adının anılmasının ardından deneyimli futbolcu, futbolseverlerin yakın takibine girdi. "Yoane Wisa kimdir, kaç yaşında, hangi ülkeden?" soruları sıkça araştırılırken, özellikle güncel piyasa değeri merak konusu oldu. İşte Yoane Wisa'nın kariyer yolculuğu ve istatistiklerine dair öne çıkan başlıklar…
YOANE WISSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Yoane Wissa, 3 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Villeneuve-Saint-Georges bölgesinde dünyaya geldi. Aslen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan 29 yaşındaki Wissa, kariyerine İngiltere'de devam ediyor. Genellikle santrafor mevkisinde oynayan Yoane Wissa, sol ve sağ kanat bölgelerinde de forma giyiyor.
YOANE WISSA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Chateauroux II'de başlayan Yoane Wissa'nın oynadığı takımlar şunlar:
2014-2016 Chateauroux II 2015-2016 Chateauroux 2016-2018 Angers 2016-2017 Angers II 2017 - Laval (Kiralık) 2017 - Laval II (Kiralık) 2017-2018 Ajaccio (Kiralık) 2018-2021 Lorient 2021-2025 Brentford 2025 - Newcastle United
YOANE WISSA İSTATİSTİKLERİ
Lig takımları kariyerinde toplam 361 maça çıkan Yoane Wissa, bu karşılaşmalarda 113 gol atarken, 37 asist yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla 35 karşılaşmada süre bulan Wissa, bu mücadelelerde ise 8 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu.
YOANE WISSA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Yoane Wissa piyasa değeri 35 milyon euro.