Villarreal-Ajax MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Ajax MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Villarreal ile Ajax karşı karşıya gelecek. Son haftalara girilirken tur umutları zora giren iki takım da kritik maçta 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Evinde oynayacağı maçta ilk galibiyetini almayı hedefleyen Villarreal'in 1 puanı bulunurken, Ajax'ın ise 3 puanı mevcut. Öte yandan futbolseverler, "Villarreal-Ajax maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Villarreal-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 13:49
Villarreal-Ajax MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Villarreal ile Ajax arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Ligde son haftalara girilirken iki ekip de tur şansını koruyabilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Henüz galibiyetle tanışamayan ve 1 puanı bulunan Villarreal, taraftarı önünde ilk zaferini hedeflerken; 3 puanla yoluna devam eden Ajax da bu zorlu deplasmandan kazanarak ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Villarreal-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL-AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Villarreal-Ajax maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

VILLARREAL-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak Villarreal-Ajax maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VILLARREAL-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Junior; Navarro, Marin, Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesana, Parejo, Moleiro; Pepe, Mikautadze

Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Mokio, Itakura, Steur; Gloukh, Dolberg, Moro

