Villarreal-Ajax MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Villarreal ile Ajax arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Ligde son haftalara girilirken iki ekip de tur şansını koruyabilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Henüz galibiyetle tanışamayan ve 1 puanı bulunan Villarreal, taraftarı önünde ilk zaferini hedeflerken; 3 puanla yoluna devam eden Ajax da bu zorlu deplasmandan kazanarak ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Villarreal-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL-AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Villarreal-Ajax maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

VILLARREAL-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak Villarreal-Ajax maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VILLARREAL-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Junior; Navarro, Marin, Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesana, Parejo, Moleiro; Pepe, Mikautadze

Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Mokio, Itakura, Steur; Gloukh, Dolberg, Moro