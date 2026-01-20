Galatasaray'dan sakat futbolcuların son durumuna ilişkin açıklama!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında bilgi veren İnce, Wilfried Singo hakkındaki 'kronik sakat' iddialarını yalanladı. Yener İnce'nin konuyla ilgili açıklamalar şu şekilde:

Sara'nın antrenmanda dış yan bağında bir yırtık oluştu 'Singo kronik sakattı' lafları büyük bir yalan, aynı kas sakatlığını Lemina da yaşadı ve aynı sürelerde geri döndü.

Singo birazdan idmana da çıkacak. Bu sakatlık maç için risk almamızı zorlaştıracak bir sakatlık. Tendon sakatlığı...

Singo'nun yerinde oynayan Davinson Sanchez sağlıklı olduğu için risk almayı gerekli görmüyoruz. Hocayla da konuştuk.

Uğurcan hastaydı, gribal enfeksiyonu vardı. Bugün idmana çıkıyor, yarın da oynayacak.

Taraftarımız her zaman en iyisini isteyecek ama ben duygusal hareket edemem.

Osimhen'in Nijerya milli takımında aşilinde bir ağrısı oldu, burada çıkacak idmana. Oynamasını bekliyoruz. Herkesin ufak tefek sakatlıkları olabiliyor.