Olympiakos-Bayer Leverkusen CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Olympiakos ile Bayer Leverkusen arasındaki kritik karşılaşmayla devam ediyor. Kendi sahasında ilk 24 şansını canlı tutmak isteyen Yunan temsilcisi, 5 puanla 29. sırada bulunuyor ve bu mücadeleden mutlak sonuç çıkarmayı hedefliyor. Deplasmanda sahne alacak Bayer Leverkusen ise 9 puanla 20. basamakta yer alırken, sıralamadaki konumunu koruyarak yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. Peki, Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPIAKOS-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

OLYMPIAKOS-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

OLYMPIAKOS-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Biancone, Retsos, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; Taremi

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Bade; Arthur, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick