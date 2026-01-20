CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Olympiakos-Bayer Leverkusen CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Bayer Leverkusen CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Olympiakos ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta ilk 24 ihtimali için sahaya çıkacak Yunan ekibi, 5 puanla 29. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda sıralamadaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Alman temsilcisi ise 9 puanla 20. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 13:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olympiakos-Bayer Leverkusen CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Olympiakos ile Bayer Leverkusen arasındaki kritik karşılaşmayla devam ediyor. Kendi sahasında ilk 24 şansını canlı tutmak isteyen Yunan temsilcisi, 5 puanla 29. sırada bulunuyor ve bu mücadeleden mutlak sonuç çıkarmayı hedefliyor. Deplasmanda sahne alacak Bayer Leverkusen ise 9 puanla 20. basamakta yer alırken, sıralamadaki konumunu koruyarak yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. Peki, Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPIAKOS-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

OLYMPIAKOS-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

OLYMPIAKOS-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Biancone, Retsos, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; Taremi

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Bade; Arthur, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

ASpor CANLI YAYIN

Rafa Silva İstanbul'dan ayrılıyor! İşte o tarih
A.B.İ. Reklam
DİĞER
Galatasaray’dan sol ayaklı orta saha için hamle! Gündeme gelen isim şaşırttı…
Terörsüz Türkiye'ye "Nusaybin" sabotajı! DEM Parti'den PYD ve Kandil'le organize provokasyon
Talisca imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal-Ajax maçı detayları Villarreal-Ajax maçı detayları 13:49
Talisca imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Talisca imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 13:29
Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı detayları Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı detayları 13:16
Eray Yazgan'a hapis cezası! Hükmün açıklanması geri bırakıldı Eray Yazgan'a hapis cezası! Hükmün açıklanması geri bırakıldı 12:55
G.Saray'dan sakat futbolcuların son durumuna ilişkin açıklama! G.Saray'dan sakat futbolcuların son durumuna ilişkin açıklama! 12:48
F.Bahçe - Aston Villa maçının hakemi açıklandı F.Bahçe - Aston Villa maçının hakemi açıklandı 12:44
Daha Eski
Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? İddialara yanıt verdi Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? İddialara yanıt verdi 12:26
Singo A. Madrid maçında oynayacak mı? Buruk açıkladı Singo A. Madrid maçında oynayacak mı? Buruk açıkladı 12:16
Okan Buruk: A. Madrid ile başa çıkabiliriz! Okan Buruk: A. Madrid ile başa çıkabiliriz! 12:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı açıklandı! 11:55
Real Madrid-Monaco maçı detayları Real Madrid-Monaco maçı detayları 11:50
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı bilgileri Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı bilgileri 11:34