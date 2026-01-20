CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında konuk edeceği Atletico Madrid maçının hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 14:58
Galatasaray Atletico Madrid maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Atletico Madrid maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılarda gribal enfeksiyonu bulunan kaleci Uğurcan Çakır, antrenmana çıktı. Gabriel Sara da antrenmanda kendini denedi. Sara'nın oynama durumu maç saatinde belli olacak. Wilfried Singo ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel olarak çalışmalarını yaptı. Sakatlığı bulunan Arda Ünyay ise antrenmanda yer almadı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
