CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Tottenham-Borussia Dortmund CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham-Borussia Dortmund CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Tottenham ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Thomas Frank yönetiminde son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan İngiliz ekibi, evinde oynayacağı maçta 14 puana yükselmeyi hedefliyor. Rakibi ile aynı puana sahip olan Niko Kovac ve öğrencileri ise zorlu deplasmanda hata yapmadan, ilk 8'e kalmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan futbolseverler, "Tottenham-Borussia Dortmund maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Tottenham-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 14:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tottenham-Borussia Dortmund CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında gözler Tottenham ile Borussia Dortmund arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Son haftalarda sürpriz puan kayıpları yaşayan Thomas Frank'in ekibi, taraftarı önünde kazanarak puanını 14'e çıkarmak istiyor. Aynı puanda bulunan Borussia Dortmund ise Niko Kovac yönetiminde zorlu deplasmandan kayıpsız dönüp ilk 8 hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Tottenham-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Tottenham-Borussia Dortmund maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Borussia Dortmund maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Danso, Spence; Gray, Bergvall; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke

Borussia Dortmund: Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Silva

ASpor CANLI YAYIN

Talisca imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? İddialara yanıt verdi
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Terörsüz Türkiye'ye "Nusaybin" sabotajı! DEM Parti'den PYD ve Kandil'le organize provokasyon
G.Saray'dan sakat futbolcuların son durumuna ilişkin açıklama!
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal-Ajax maçı detayları Villarreal-Ajax maçı detayları 13:49
Talisca imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Talisca imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 13:29
Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı detayları Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı detayları 13:16
Eray Yazgan'a hapis cezası! Hükmün açıklanması geri bırakıldı Eray Yazgan'a hapis cezası! Hükmün açıklanması geri bırakıldı 12:55
G.Saray'dan sakat futbolcuların son durumuna ilişkin açıklama! G.Saray'dan sakat futbolcuların son durumuna ilişkin açıklama! 12:48
F.Bahçe - Aston Villa maçının hakemi açıklandı F.Bahçe - Aston Villa maçının hakemi açıklandı 12:44
Daha Eski
Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? İddialara yanıt verdi Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? İddialara yanıt verdi 12:26
Singo A. Madrid maçında oynayacak mı? Buruk açıkladı Singo A. Madrid maçında oynayacak mı? Buruk açıkladı 12:16
Okan Buruk: A. Madrid ile başa çıkabiliriz! Okan Buruk: A. Madrid ile başa çıkabiliriz! 12:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı açıklandı! 11:55
Real Madrid-Monaco maçı detayları Real Madrid-Monaco maçı detayları 11:50
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı bilgileri Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı bilgileri 11:34