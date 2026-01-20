Tottenham-Borussia Dortmund CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında gözler Tottenham ile Borussia Dortmund arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Son haftalarda sürpriz puan kayıpları yaşayan Thomas Frank'in ekibi, taraftarı önünde kazanarak puanını 14'e çıkarmak istiyor. Aynı puanda bulunan Borussia Dortmund ise Niko Kovac yönetiminde zorlu deplasmandan kayıpsız dönüp ilk 8 hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Tottenham-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Tottenham-Borussia Dortmund maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Borussia Dortmund maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Danso, Spence; Gray, Bergvall; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke

Borussia Dortmund: Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Silva