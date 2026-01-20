CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag-Napoli MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Kopenhag ile Napoli karşı karşıya gelecek. 7 puanla 23 ve 24. sıraları paylaşan iki takım da son hafta girmeden önce rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Turnuvaya devam etmenin hesaplarını yapan Antonio Conte ve öğrencileri zorlu deplasmanda hata yapmak istemezken, Danimarka temsilcisinin nasıl karşılık vereceği heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Kopenhag-Napoli maçı canlı izle" konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kopenhag-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 15:00
Kopenhag-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Kopenhag ile Napoli arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. 7'şer puanla 23 ve 24. sırada bulunan iki ekip, son haftaya kalmadan avantaj yakalamanın peşinde. Antonio Conte yönetimindeki Napoli, zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedeflerken; Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın güçlü rakibine nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Peki, Kopenhag-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Kopenhag-Napoli maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

KOPENHAG-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken'de oynanacak Kopenhag-Napoli maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Kotarski; Zague, Pereira, Suzuki, Lopez; Madsen, Clem; Larsson, Elyounoussi, Achouri; Dadason

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Jesus, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund

