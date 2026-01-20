CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Lewis Hamilton Gazze'ye destek için Ürdün'de

Formula 1 ekibi Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Gazze halkını desteklemek için Ürdün ve Filistin Kızılay ekiplerini ziyaret etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 14:47
Hamilton, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün'de gerçekleştirdiği ziyarete dair fotoğraf ve görüşlerine yer verdi.

Gazze'ye yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışan insanların ruhundan etkilendiğini belirten Hamilton, "Ürdün'de Gazze'deki insanlara yardım etmeye adanmış bir hastane ve yardım paketleme tesisini ziyaret ettiğim süre hayatımı değiştirdi. Sahada olup bitenleri görünce umutsuzluğa kapılmak ve yardım etmek için hiçbir şey yapamayacağımızı düşünmek çok kolay. Ziyaretimden aklımda kalan şeyin umutsuzluk duygusu olacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. En çok yankı bulan şey, direnç ve insanlık ruhuydu. Hayatta kalmak için mücadele eden ailelerin ruhu. İngiliz Kızılhaçı, Ürdün ve Filistin Kızılay ekiplerinin yardımı ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapma ruhu. Hepimiz onların direnç ruhundan ve ihtiyaç duyanlara yardım etme kararlılığından faydalanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan acılara son vermenin mümkün olduğunu vurgulayan Hamilton, "Gazze'ye şu anda ulaşan yardım miktarı kesinlikle yeterli değil. İnsani yardım kuruluşlarının yardıma ihtiyaç duyulan yerlere ulaşmasına izin verilmeli. Bunu yapmalarına yardımcı olmak için sesimizi ve bağışlarımızı kullanmamıza son derece ihtiyaçları var. Eğer yapabiliyorsanız, lütfen İngiliz Kızılhaçı'na veya Gazze'deki insanlara bakım, onur ve umut sunmaya devam eden inanılmaz yardım kuruluşlarından herhangi birine bağışta bulunun ve lütfen, bu konuda konuşmayı bırakmayın. Bu krize sesimizi ve dikkatimizi vermeye devam etmeliyiz. Doğru olan için konuşmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

