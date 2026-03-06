CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A CANLI | Napoli - Torino maçı ne zaman? Napoli - Torino maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Napoli - Torino karşılaşmasına çevrildi. Son Serie A şampiyonu Napoli, ligde ilk dört sıra hedefini sürdürmek için sahasında Torino’yu konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde taraftarlar “Napoli - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 14:33
Serie A'da haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Napoli - Torino karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Son şampiyon Napoli, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede galibiyet alarak ilk dört hedefini sürdürmek istiyor. Cuma akşamı Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak olan karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Napoli - Torino maçı ile ilgili tarih, saat, yayın kanalı ve tüm detaylar futbol gündeminde öne çıkan konular arasında yer alıyor. Peki, Napoli - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NAPOLI-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A kapsamında haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Napoli - Torino mücadelesi, 6 Mart 2026 Cuma günü oynanacak. Maç, Türkiye saati ile 22:45'te başlayacak. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı ekran başından takip edebilecek.

KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STADYUM

Mücadele, Napoli'nin efsanevi sahası Stadio Diego Armando Maradona'da gerçekleşecek. Stadyum, sezon boyunca ev sahibi ekipler için avantaj sağlarken, taraftarlar da takımlarına büyük destek sunacak.

MAÇ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Napoli - Torino karşılaşması, S SPORT PLUS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maç saatinde kanalı açarak tüm mücadeleyi canlı ve kesintisiz şekilde izleyebilecek.

MUHTEMEL 11 'LER

Napoli muhtemel ilk 11'i: Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Jesus, Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola, Vergara, Alisson, Hojlund

Torino'nun muhtemel ilk 11'i: Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse, Lazaro, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador, Simeone, Zapata

