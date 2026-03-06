PFDK'dan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı o isimlere bahis cezası

PFDK, Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a ise bahis eylemi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.03.2026 tarih ve 60 sayılı toplantısında, FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış kişilerle ilgili almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. ifadeleri yer aldı.