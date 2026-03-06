CANLI SKOR ANA SAYFA
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinde Natura Dünyası Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 18:16 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 18:25
Trendyol Süper Lig takımlarından Natura Dünyası Gençlerbirliği, 3 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Volkan Demirel ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihlerinde kırmızı-siyahlı takımı çalıştıran Demirel oturdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK kulüplerinde görev yapan 44 yaşındaki Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ilk döneminde çıktığı 5 lig, 1 kupa maçında 3'er galibiyet ve mağlubiyet almıştı.

Gençlerbirliği, 24 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 24 puanla 12. sırada yer alıyor.

Son Dakika
