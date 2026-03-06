CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes-LDLC ASVEL CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes-LDLC ASVEL CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’de 30. hafta heyecanı yaşanırken, Anadolu Efes sahasında Fransız temsilcisi LDLC ASVEL’i konuk ediyor. Avrupa kupalarındaki 905. maçına çıkmaya hazırlanan lacivert-beyazlılar, sezonun ilk yarısında deplasmanda 103-99 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alarak moral depolamayı hedefliyor. Kızılyıldız yenilgisinin ardından yeniden çıkış arayan Efes, taraftarı önünde galibiyet sayısını 10’a yükseltmek için parkeye çıkıyor. Peki Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 15:50
Anadolu Efes-LDLC ASVEL CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 30. haftasında, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ligin son sırasındaki LDLC ASVEL ile kritik bir randevuya çıkıyor. 9 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 17. sırada yer alan temsilcimiz, hem prestijini korumak hem de Avrupa kupalarındaki 905. mücadelesini zaferle taçlandırmak istiyor. Tarihi boyunca Avrupa arenalarında 503 galibiyete imza atan Efes, ligin ilk yarısında Fransa'da uzatmalara giden ve 103-99 kaybedilen maçın telafisini yapmak niyetinde. 7 galibiyetle ligin dibine demir atan ASVEL karşısında mutlak favori olarak görülen Anadolu Efes, bu zorlu müsabakayla birlikte EuroLeague'deki 657. maçına imza atacak. İşte Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçının detayları...

ANADOLU EFES-LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Fransız ekibi LDLC ASVEL arasındaki bu önemli karşılaşma, 6 Mart 2026 Cuma günü oynanacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliğindeki mücadelenin başlama saati 20.30 olarak açıklandı.

Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı ne zaman?

ANADOLU EFES-LDLC ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu Avrupa randevusu, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Anadolu Efes'in tarihi 905. maçına dair tüm detaylar ve canlı anlatımlar ekran başında olacak.

HEDEF RÖVANŞ VE MORAL DEPOLAMAK

Anadolu Efes, EuroLeague maratonunun 30. haftasında yarın akşam Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fransız ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan bu kritik müsabaka, temsilcimiz için aynı zamanda bir rövanş niteliği taşıyor. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan yüksek skorlu mücadeleyi ASVEL, 103-99'luk skorla kazanmayı başarmıştı.

Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı saat kaçta?

LİGDEKİ DURUM VE SON PERFORMANSLAR

Geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 20 mağlubiyet alan Anadolu Efes, puan tablosunun 17. basamağında bulunuyor. Son maçında Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'a 91-81 mağlup olan lacivert-beyazlılar, evindeki bu maçla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Konuk ekip LDLC ASVEL ise 29 maçta elde ettiği 7 galibiyet ve 22 yenilgiyle 20 takımlı ligin son sırasında yer alıyor.

AVRUPA'DA 905. KEZ SAHNEDE

Anadolu Efes, bu karşılaşmayla birlikte uluslararası arenadaki devasa külliyatına bir halka daha ekliyor. Avrupa kupalarındaki 905. maçına çıkacak olan İstanbul temsilcisi, geride kalan 904 müsabakada 503 galibiyet ve 401 yenilgi alarak Türk basketbolunun en başarılı takımlarından biri olma unvanını sürdürüyor.

Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı hangi kanalda?

EUROLEAGUE TARİHİNDEKİ 657. SINAV

2001-2002 sezonundan bu yana kesintisiz olarak yer aldığı EuroLeague formatında ise Anadolu Efes, 657. maçını yapmaya hazırlanıyor. Bu organizasyonda bugüne kadar 656 kez parkeye çıkan temsilcimiz, bu maçların 346'sından zaferle ayrılırken, 310 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği!
Icardi'nin yeni adresini duyurdular!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail İran'da yine ilkokul vurdu | Bölgedeki Türk vatandaşları için tahliye planı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk'tan derbilerde çarpıcı istatistik!
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan Gedson açıklaması! Adalı'dan Gedson açıklaması! 16:23
Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı canlı yayın bilgileri! Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı canlı yayın bilgileri! 15:50
PSG-Monaco maçı detayları! PSG-Monaco maçı detayları! 15:25
Serdal Adalı'dan derbi sözleri! Serdal Adalı'dan derbi sözleri! 15:18
Yapay zekadan derbi tahmini! Yapay zekadan derbi tahmini! 15:11
Napoli-Torino maçı canlı takip et | Serie A Napoli-Torino maçı canlı takip et | Serie A 14:33
Daha Eski
İşte Süper Lig'de haftanın 25. hakemleri İşte Süper Lig'de haftanın 25. hakemleri 14:25
Gençlerbirliği'nden flaş karar Gençlerbirliği'nden flaş karar 14:09
Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlıyor Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlıyor 13:53
Icardi'nin yeni adresini duyurdular! Icardi'nin yeni adresini duyurdular! 13:51
Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği! Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği! 13:26
Beşiktaş-G.Saray derbi günü hava kaç derece? 7 Mart 2026 hava durumunasıl? Kaç derece Beşiktaş-G.Saray derbi günü hava kaç derece? 7 Mart 2026 hava durumunasıl? Kaç derece 13:19