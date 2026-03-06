CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
PSG-Monaco maçı canlı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de şampiyonluk ateşinin en sıcak olduğu haftalardan birine girilirken, 57 puanla liderlik koltuğunda oturan Paris Saint-Germain, 37 puanla 7. sırada yer alan AS Monaco’yu ağırlıyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG, en yakın takipçisi Lens ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı hedeflerken; Monaco, Avrupa potasına yeniden girmek ve deplasmanda sürprize imza atmak için sahaya çıkıyor. Ligin ilk yarısında Monaco'nun 1-0 kazandığı ve son olarak Şampiyonlar Ligi’nde de rakibiyle eşleşen PSG, bu psikolojik üstünlüğünü lig sahnesine de taşımak niyetinde. Peki PSG-Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 15:25
PSG-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Parc des Princes'teki bu dev mücadeleyi hakem Ruddy Buquet yönetecek. Ev sahibi PSG'de sakatlıkları bulunan Joao Neves ve Fabián Ruiz forma giyemeyecek. Kalede ise Safonov'un performansı merakla bekleniyor. Konuk ekip Monaco cephesinde ise sakatlık listesi oldukça kabarık; özellikle golcü Takumi Minamino'nun yokluğu taktiksel planları zorlaştırıyor. Ancak PSG'ye karşı gol yollarında etkili olan Folarin Balogun, Monaco'nun en büyük umudu olacak. İşte Fransa'da gecenin en büyük randevusuna dair tüm detaylar...

PSG-Monaco MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 25. haftasındaki bu kritik mücadele, 5 Mart 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

PSG-Monaco MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

PSG-Monaco MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Ramos, Barcola

Monaco: Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Teze, Camara, Henrique; Akliouche, Golovin; Balogun

