PSG-Monaco maçı canlı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parc des Princes'teki bu dev mücadeleyi hakem Ruddy Buquet yönetecek. Ev sahibi PSG'de sakatlıkları bulunan Joao Neves ve Fabián Ruiz forma giyemeyecek. Kalede ise Safonov'un performansı merakla bekleniyor. Konuk ekip Monaco cephesinde ise sakatlık listesi oldukça kabarık; özellikle golcü Takumi Minamino'nun yokluğu taktiksel planları zorlaştırıyor. Ancak PSG'ye karşı gol yollarında etkili olan Folarin Balogun, Monaco'nun en büyük umudu olacak. İşte Fransa'da gecenin en büyük randevusuna dair tüm detaylar...

PSG-Monaco MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 25. haftasındaki bu kritik mücadele, 5 Mart 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

PSG-Monaco MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

PSG-Monaco MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Ramos, Barcola

Monaco: Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Teze, Camara, Henrique; Akliouche, Golovin; Balogun