Yapay zekadan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini! Şampiyonluk yarışını nasıl etkiler?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını açmak isteyen sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda 17 maçtır yenilgi güzü görmeyen siyah-beyazlılar ile Dolmabahçe'de karşılaşacak.