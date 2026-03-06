İşte Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı. İşte Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı görevlendirmeler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 14:26 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 15:04
Trendyol Süper Lig'de heyecan 25. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak haftada oynanacak olan karşılaşmaların hakem atamaları gerçekleştirildi. İşte Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı görevlendirmeler...

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

İşte haftanın maçlarındaki hakemler:

8 MART PAZAR

Çaykur Rizespor Hesap.com Antalyaspor: (Hakem: Oğuzhan Aksu, Yrd: İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı, Dördüncü: Erdem Mertoğlu)

Gaziantep FKMısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: (Hakem: Ömer Tolga Güldibi, Yrd: Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir, Dördüncü: Yusuf Adnan Kendirçiler)

TÜMOSAN KonyasporKasımpaşa: (Hakem: Ümit Öztürk, Yrd: Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak, Dördüncü: Burak Olcar)

Fenerbahçe Samsunspor: (Hakem: Oğuzhan Çakır, Yrd: Bilal Gören, Candaş Elbil, Dördüncü: Batuhan Kolak)

9 MART PAZARTESİ

ikas EyüpsporKocaelispor: (Hakem: Gürcan Hasova, Yrd: Murat Ergin Gözütok, Selim Şenöz, Dördüncü: Oğuzhan Gökçen)

Zecorner KayserisporTrabzonspor: (Hakem: Cihan Aydın, Yrd: Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal, Dördüncü: Ayberk Demirbaş)

