İşte Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan 25. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak haftada oynanacak olan karşılaşmaların hakem atamaları gerçekleştirildi. İşte Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı görevlendirmeler...

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

İşte haftanın maçlarındaki hakemler:

8 MART PAZAR

Çaykur Rizespor – Hesap.com Antalyaspor: (Hakem: Oğuzhan Aksu, Yrd: İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı, Dördüncü: Erdem Mertoğlu)

Gaziantep FK – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: (Hakem: Ömer Tolga Güldibi, Yrd: Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir, Dördüncü: Yusuf Adnan Kendirçiler)

TÜMOSAN Konyaspor – Kasımpaşa: (Hakem: Ümit Öztürk, Yrd: Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak, Dördüncü: Burak Olcar)

Fenerbahçe – Samsunspor: (Hakem: Oğuzhan Çakır, Yrd: Bilal Gören, Candaş Elbil, Dördüncü: Batuhan Kolak)

9 MART PAZARTESİ

ikas Eyüpspor – Kocaelispor: (Hakem: Gürcan Hasova, Yrd: Murat Ergin Gözütok, Selim Şenöz, Dördüncü: Oğuzhan Gökçen)

Zecorner Kayserispor – Trabzonspor: (Hakem: Cihan Aydın, Yrd: Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal, Dördüncü: Ayberk Demirbaş)

