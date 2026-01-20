CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferi hakkında konuştu

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferi hakkında konuştu

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Atletico Madrid maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ayrılık iddiaları hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 12:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 12:38
Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferi hakkında konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray evinde Atletico Madrid'i konuk edecek. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Lucas Torreira düzenlenen basın toplantısında ayrılık iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"GİTMEK İSTEDİĞİMİ KENDİM SÖYLERİM ZATEN"

"Son zamanlarda geleceğimle ilgili çok konuşuldu ama ben gerçeklerle yönettim kendimi, kalbimden konuştum hep. Geldiğim ilk andan itibaren adanmış şekilde bu formayı giydim. Son zamanlarda babam bazı sağlık problemleri yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Okan Buruk'a, takım arkadaşlarıma ve Türkiye'deki tüm insanlara destekleri için teşekkür ederim. Ailenizden uzak bu tür durumları yönetmek zor. Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum, şu anda önemli bir dönemden geçiyoruz. Buradan gitmek istediğimi kendim söylerim zaten. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım. Her zamanki gibi hayatımı sahaya koyacağım her topta. Galatasaray'da olduğum her gün böyle olacak. En önemlisi Galatasaray, hiçbir oyuncu Galatasaray'dan önemli değildir." ifadelerini kullandı.

Her zamanki gibi hayatımı sahaya koyacağım. Hayatımı… pic.twitter.com/t8e4UJ6uXt

— A Spor (@aspor) January 20, 2026

Okan Buruk: A. Madrid ile başa çıkabiliriz!
