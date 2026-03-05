Dursun Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cumartesi günü Beşiktaş'la deplasmanda oynayacakları zorlu derbi öncesi camiaya şampiyonluk sözü verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 00:34 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 00:37
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, taraftar grubunca düzenlenen iftar organizasyonuna birlikte katıldı.

İftarda bir konuşma yapan Özbek camiaya şampiyonluk sözü verdi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERİYORUM"

Dursun Özbek, taraftarlara şu sözlerle hitap etti:

"Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum."

"HİÇ MERAK ETMEYİN"

Özbek'in ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk da taraftarlara güven veren ifadeler kullandı.

"Sözümüz söz" diyen başarılı teknik adam, "Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız" dedi.

