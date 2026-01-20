CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun Atletico Madrid maçında oynayamayacağını açıkladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 12:17 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 12:39
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Buruk, sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun son durumu hakkında da konuştu.

Fildişili futbolcunun İspanyol ekibine karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Osimhen dün kadroya katıldı. Antrenmana bizle beraber çıktı. Konsantrasyonunu ve isteğini gösterdi. Güzel bir antrenman oldu. Jakobs sabaha karşı burada olacak, yarın kadroda olacak. Sara takımla antrenmana çıkacak, kendini deneyecek. Planlarımız, onu da kadroya almak. Singo bizimle beraber olmayacak bu maçta. Arda'nın sakatlığı var. Ancak, kadromuz biraz daha kalabalıklaştı. Hepimiz için, özellikle benim için moral oldu." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA YAŞANMAYACAK BİR SAKATLIK..."

Singo'nun durumunu takım doktoru Yener İnce'nin açıklayacağını belirten Buruk, "Dünyada ilk sakatlanan oyuncu Singo değil. O yüzden her takımda sakatlıklar oluyor. Önemli olan doğru şekilde döndürebilmek. O da çok istiyor, çok çalışıyor, çok profesyonel bir oyuncu. En kısa zamanda dönecek. Bir daha da o sakatlık olmayacak diye düşünüyorum." dedi.

