Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Teknik direktör Tedesco, Alanya maçı sonrası 2 golle 3 puanı getiren oyuncusu için tavrını, "Benim için konu net, kalması gerekiyor" diyerek ortaya koymuş, "10 numarada hem uzun boylu hem de sol ayaklı böyle bir oyuncu bulmak zor. 9 numarada oynattığımız zaman da arkalara koşuları çok iyi beceriyor" sözleriyle de Talisca'yı övmüştü.