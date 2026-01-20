Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir kış transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, iç transferde de gaza bastı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. İşte Brezilyalı yıldızın sözleşme süresi ve alacağı ücret... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 13:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak kritik Alanya deplasmanında attığı 2 golle takımını sırtlayan Brezilyalı yıldız, sezonun ikinci yarısında da yükselen formunu sürdürüyor.
Geçen sezonun devre arasında sarı-lacivertli takıma 1.5 yıllık imza atan Anderson Talisca'nın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
Herkesin merak ettiği konu, golleri ve asistleriyle son dönemde takımı sırtlayan yıldız ismin takımda kalıp kalmayacağı.
Teknik direktör Tedesco, Alanya maçı sonrası 2 golle 3 puanı getiren oyuncusu için tavrını, "Benim için konu net, kalması gerekiyor" diyerek ortaya koymuş, "10 numarada hem uzun boylu hem de sol ayaklı böyle bir oyuncu bulmak zor. 9 numarada oynattığımız zaman da arkalara koşuları çok iyi beceriyor" sözleriyle de Talisca'yı övmüştü.
Sabah'ın haberine göre yönetim ile oyuncu arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Ülkesi Brezilya'dan aldığı teklifleri, "Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum" diyerek reddeden oyuncu, yıllık 7.5 milyon Euro olan ücretinde indirime gitti.
5 milyondan 2 yıllık sözleşmeyi kabul eden Sambacı'nın, önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.
Anderson Talisca bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 17 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.