Haberler Fenerbahçe Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir kış transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, iç transferde de gaza bastı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. İşte Brezilyalı yıldızın sözleşme süresi ve alacağı ücret... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 13:29
Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Son olarak kritik Alanya deplasmanında attığı 2 golle takımını sırtlayan Brezilyalı yıldız, sezonun ikinci yarısında da yükselen formunu sürdürüyor.

Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Geçen sezonun devre arasında sarı-lacivertli takıma 1.5 yıllık imza atan Anderson Talisca'nın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Herkesin merak ettiği konu, golleri ve asistleriyle son dönemde takımı sırtlayan yıldız ismin takımda kalıp kalmayacağı.

Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Teknik direktör Tedesco, Alanya maçı sonrası 2 golle 3 puanı getiren oyuncusu için tavrını, "Benim için konu net, kalması gerekiyor" diyerek ortaya koymuş, "10 numarada hem uzun boylu hem de sol ayaklı böyle bir oyuncu bulmak zor. 9 numarada oynattığımız zaman da arkalara koşuları çok iyi beceriyor" sözleriyle de Talisca'yı övmüştü.

Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre yönetim ile oyuncu arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Ülkesi Brezilya'dan aldığı teklifleri, "Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum" diyerek reddeden oyuncu, yıllık 7.5 milyon Euro olan ücretinde indirime gitti.

Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

5 milyondan 2 yıllık sözleşmeyi kabul eden Sambacı'nın, önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.

Talisca ile anlaşma tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Anderson Talisca bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 17 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

