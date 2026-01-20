CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid-Monaco MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Monaco MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid ile Monaco karşı karşıya gelecek. Xabi Alonso ile yollarını ayırdıktan sonra Alvaro Arbeloa ile çıkış arayan eflatun-beyazlılar, güçlü rakibine karşı ilk 8 hedefini garantilemeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak edilirken, futbolseverler "Real Madrid-Monaco maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı hedefleyen Fransız ekibinin ise 9 puanı bulunuyor. Peki, Real Madrid-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 11:50
Real Madrid-Monaco MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid ile Monaco, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası Alvaro Arbeloa yönetiminde toparlanma arayan eflatun-beyazlılar, bu karşılaşmadan alacakları sonuçla ilk 8 hedefini matematiksel olarak güvence altına almak istiyor. Arda Güler'in sahada olup olmayacağı merak edilirken, 9 puanla deplasmana çıkan Monaco ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak iddiasını sürdürmenin peşinde. Peki, Real Madrid-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Real Madrid-Monaco maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL MADRID-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Monaco maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Garcia; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Arda Güler, Mbappe, Vinicius Jr

Monaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Henrique; Akliouche, Teze, Zakaria, Golovin; Balogun, Biereth

