Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı açıklandı!

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 20 Ocak 2026, Salı 11:56 Güncelleme: 20 Ocak 2026, Salı 12:07

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 3. hafta fikstürü şöyle:

3 Şubat Salı

13.00 Iğdır FK - Antalyaspor

15.30 Samsunspor - Bodrum FK

18.00 Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı

20.30 Trabzonspor - Fethiyespor

4 Şubat Çarşamba

13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor

15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir

18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

20.30 Galatasaray - İstanbulspor

5 Şubat Perşembe

13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK

15.30 Konyaspor - Aliağa

18.00 Kocaelispor - Beşiktaş

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

