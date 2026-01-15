Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı! Kartal'dan evinde net galibiyet (GENİŞ ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayan Beşiktaş, başkent temsilcisini 3-0 yenerek ikinci maçını da kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.

Tammy Abraham'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda El Bilal Toure ve Kartal Kayra Yılmaz'ın golleriyle mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Kupadaki ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü'nü de yenerek yoluna yenilgisiz devam etti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Ligde oynadığı ve 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisi sonrasında ligde 6, kupada 2 maça çıkan Beşiktaş bu süreçte taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.

Son yenilgisinin ardından Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kazanan siyah-beyazlılar, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

ABRAHAM KUPADA SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk golünü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ağlarına attı.

Ligde 7, Avrupa Kupaları'nda 5 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 13. golüne kupada ulaştı.

Abraham, kupada Fenerbahçe ile oynanan ilk hafta maçında da Vaclav Cerny'nin ilk golünün pasını vermişti.

EL BİLAL TOURE GOLLE DÖNDÜ

Devre arasında ülkesi Mali'yle Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden El Bilal Toure, siyah-beyazlı takıma golle döndü.

Mali'nin çeyrek finalde Afrika Uluslar Kupası'na veda etmesinin ardından Beşiktaş'taki ilk maçına çıkan El Bilal Toure, 55. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Milli takım kampında olduğu için Fenerbahçe'yle kupada oynanan maçta forma giyemeyen Beşiktaşlı futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 5. golünü kaydetti. Beşiktaş'la sadece ligde forma giyen Toure, kupa organizasyonunda ise ilk golünü attı.

ADALI'YA TRANSFER SORGUSU

Karşılaşmayı Tüpraş Stadı'nda takip eden az sayıda Beşiktaş taraftarı, başkan Serdal Adalı'yı protesto etti.

Beşiktaşlı futbolseverler, "Adalı transfer nerede?" ve "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahüratlar yaparak devre arasında takıma henüz takviye yapılmamasını eleştirdi.

Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında olmayacağı açıklanarak kadro dışı bırakılan Necip Uysal lehine de tezahürat yaptı.

RIDVAN YILMAZ'DAN AUT İTİRAFI

Beşiktaş'ı öne geçiren golde Abraham'a orta yapan Rıdvan Yılmaz bir pozisyonda topun kendisinden çıktığını söyleyerek hakemin kararını değiştirdi.

Hakan Bilgiç'le sol tarafta yaşanan bir pozisyon sonrası maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy önce korner kararı verdi. Rıdvan Yılmaz da topa son temas eden oyuncunun kendisi olduğunu söyledikten sonra hakemi uyardı ve oyun aut atışıyla başladı.

Öte yandan Rıdvan Yılmaz bu sezon ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı.

AHMET SAMİ BİRCAN PROFESYONEL KARİYERİNE BAŞLADI

Beşiktaş altyapısında yetişen Ahmet Sami Bircan, futbol hayatının ilk profesyonel maçına çıktı.

18 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 84. dakikada El Bilal Toure'nin yerine oyuna dahil edildi.

Genç futbolcu, Antalya kampında Rumen ekibi FCSB ile oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ilk golünü atmıştı.

GALİBİYET 3'LÜSÜ KARTAL KAYRA'DAN

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz şık bir gole imza atarak skoru tayin etti.

Siyah-beyazlı oyuncu, 87. dakikada Salih Uçan'ın soldan ortaladığı topa sağ çaprazda şık bir şekilde vurarak maçın 3-0'a getiren golü attı.

Kartal Kayra karşılaşmanın son düdüğünün ardından galibiyet üçlüsünü çektirdi.

