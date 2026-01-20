CANLI SKOR ANA SAYFA
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak? Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilcimizin Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı maçın yayın bilgileri gündemde. Karşılaşma ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Basketbol tutkunlarının yakından takip ettiği mücadeleye dair canlı yayın ve maç saati bilgileri haberimizde…

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 11:34 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 11:40
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolseverler, Avrupa arenasında oynanacak Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes karşılaşmasının detaylarını merakla araştırıyor. Maç ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anadolu Efes'in kritik deplasman mücadelesine dair tarih, saat ve yayın bilgileri gündemdeki yerini koruyor. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

HAPOEL TEL AVIV-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, EuroLeague normal sezon 23. hafta mücadelesinde 20 Ocak 2026 Salı günü, İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888 Sofya'da oynanacak.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler, karşılaşmayı S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı takip edebilecek.

ANADOLU EFES AVRUPA'DA 898. MAÇINA ÇIKIYOR

Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında Avrupa kupalarındaki 898. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında çıktığı 897 karşılaşmada 500 galibiyet ve 397 mağlubiyet aldı. Temsilcimizin Avrupa kupalarındaki galibiyet yüzdesi %55,7 olarak dikkat çekiyor.

EUROLEAGUE'DE 650. RANDEVU

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise bu maçla birlikte 650. kez parkede olacak. EuroLeague tarihinde oynadığı 649 maçta 343 galibiyet ve 306 mağlubiyet alan Efes, organizasyonda %52,9'luk galibiyet oranı yakaladı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

Anadolu Efes ile Hapoel IBI Tel Aviv, Avrupa kupalarında bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda temsilcimiz iki galibiyet, Hapoel Tel Aviv ise bir galibiyet elde etti.

Okan Buruk: A. Madrid ile başa çıkabiliriz!
Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı! Türkiye’den 3 stadyum listede yer aldı...
Terörsüz Türkiye sürecine "Karayılan" zehri! PKK elebaşından "SDG için silaha sarılırız" mesajı: "Apo’nun başlattığı süreç boşa çıktı"
Singo A. Madrid maçında oynayacak mı? Buruk açıkladı
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
