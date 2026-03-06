Gençlerbirliği'nden flaş karar

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ankara temsilcisiyle 16 Şubat 2026'da göreve başlayan Şahin'in Gençlerbirliği macerası kısa sürdü. Şahin, 1,5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen sadece 18 gün takımın başında kaldı. Şahin'in liderliğinde Gençlerbirliği 1 galibiyet, 1 beraberlik 1 yenilgi aldı. Kırmızı siyahlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son maçta Aliağa FK'yı 3-1 mağlup etti.

İşte Gençlerbirliği'nin açıklaması:

"TEŞEKKÜRLER LEVENT ŞAHİN

Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

"Gençlerbirliği Spor Kulübü"