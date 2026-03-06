Gençlerbirliği'nden flaş karar

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Ankara ekibiyle Şahin'in macerası kısa sürdü. Kırmızı siyahlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son maçta Aliağa FK'yı 3-1 mağlup etmişti. İşte o haber...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 14:10 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 14:19
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ankara temsilcisiyle 16 Şubat 2026'da göreve başlayan Şahin'in Gençlerbirliği macerası kısa sürdü. Şahin, 1,5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen sadece 18 gün takımın başında kaldı. Şahin'in liderliğinde Gençlerbirliği 1 galibiyet, 1 beraberlik 1 yenilgi aldı. Kırmızı siyahlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son maçta Aliağa FK'yı 3-1 mağlup etti.

İşte Gençlerbirliği'nin açıklaması:

"TEŞEKKÜRLER LEVENT ŞAHİN

Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

"Gençlerbirliği Spor Kulübü"

Icardi'nin yeni adresini duyurdular!
Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD-İsrail-İran savaşı yedinci gününde: Tahran ve Beyrut'a hava saldırısı
Lewa'dan Süper Lig'i değiştirecek karar!
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
