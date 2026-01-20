Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

Suudi Arabistan ekibiyle henüz anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor.

Al-Ittihad'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli talep ettiği ve görüşmelerin bu yüzden uzadığı öğrenildi.