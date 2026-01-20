CANLI SKOR ANA SAYFA
Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için ısrarı sürüyor. Suudi Arabistanlı gazeteci Hamad Al-Dosari, Fransız yıldızla ilgili sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 15:23
Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde tüm gözler N'Golo Kante transferine çevrildi.

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

Yönetim, Al-Ittihad forması giyen Fransız orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladı.

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

Suudi Arabistan ekibiyle henüz anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor.

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

Al-Ittihad'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli talep ettiği ve görüşmelerin bu yüzden uzadığı öğrenildi.

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

Fenerbahçe'de Kante transferi için girişimler sürerken, Suudi Arabistan'dan yıldız futbolcunun sarı-lacivertli transferine ilişkin açıklama geldi.

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

Suudi Arabistanlı gazeteci Hamad Al-Dosari, N'Golo Kante'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

A Spor'a konuşan Dosari'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

"AL-ITTIHAD'IN BEL KEMİĞİ"

N'Golo Kante, Al-Ittihad formasıyla Suudi Arabistan Ligi'nde üç dikkat çekici sezon geçirdi ve bu süreçte ligde şampiyonluğa ulaşmasının yanı sıra bir de Suudi Arabistan Kupası kazandı. Takımdaki konumundan bahsetmek gerekirse orta sahanın bel kemiği diyebileceğimiz bir durumda. İş ahlakı ve yüksek disiplini, onu vazgeçilmez bir oyuncu haline getiriyor. Fransız oyuncu, bu performansıyla taraftarın beğenisini kazanmış durumda. Sahadaki bitmeyen enerjisi ve hareketliliği nedeniyle kendisine sık sık 'arı' benzetmesi yapılıyor. Takımın bir diğer önemli parçası Karim Benzema ile ikili oluşturarak takım üzerinde etki oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir.

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

"SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİNİ REDDETTİ"

Son haftalarda Kante'nin Al-Ittihad'dan ayrılma yönünde talebi hatta ısrarı gündeme geldi. Bu noktada oyuncunun sözleşme uzatma teklifi reddettiğini altını çizmem gerekiyor. Son dönemde Kante ile Fenerbahçe yetkililerin görüşme halinde olduğu biliniyor. Al-Ittihad yöneticileriyle de sıkı pazarlıklar devam ediyor. Bu görüşmelerde Al-Ittihad'ın üzerinde durduğu asıl nokta, onu maksimum kazanç elde ederek takımdan göndermeye dönüşmüş durumda.

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

"TARAFTARLAR AYRILMASINA SICAK BAKIYOR"

Kante'nin takımdan ayrılması gündeme geldiğinde Al-Ittihad taraftarı bu durumdan pek memnun olmamıştı ancak Fenerbahçe'nin ısrarı ve oyuncunun da gönlünün Fenerbahçe'de olması sebebiyle taraftarlar artık ayrılık fikrine sıcak bakmaya başladı.

Kante'den müjdeli haber! "Transferde son aşamaya gelindi"

"FENERBAHÇE KANTE TRANSFERİNDE SON AŞAMAYA GELDİ"

Fenerbahçe'nin Kante transferinde son aşamaya geldiği görülüyor. Tarafların maddi konularda anlaşması halinde, Kante'nin İstanbul'a gitmesi an meselesi olabilir. Süphesiz bu transfer, Türk futbolu adına büyük bir gelişme olacaktır."

