Lucas Da Cunha kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cunha piyasa değeri

Ziraat Türkiye Kupası
Atletik yapısı, teknik özellikleri ve yükselen performansıyla transfer gündeminde ön plana çıkan Lucas Da Cunha, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Futbolseverler tarafından araştırılmaya devam edilen başarılı isim hakkında, "Lucas Da Cunha kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular inceleniyor. Özellikle, Lucas Da Cunha piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Lucas Da Cunha istatistikleri ve kariyeri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 16:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Atletizmi, oyun zekası ve son dönemdeki çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Lucas Da Cunha, transfer söylentilerinin merkezinde yer almaya devam ediyor. Adının Türk kulüpleriyle anılmasıyla birlikte futbolseverler, başarılı oyuncunun kariyerine dair detayları merak ediyor. "Lucas Da Cunha kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları sıkça araştırılırken, özellikle piyasa değeri ilgi odağı oluyor. İşte Lucas Da Cunha'nın istatistikleri ve futbol yolculuğuna dair öne çıkan başlıklar…

LUCAS DA CUNHA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Lucas Da Cunha, 9 Haziran 2001 tarihinde Fransa'nın Roanne bölgesinde dünyaya geldi. Aktif futbolculuk kariyerine İtalya'da devam eden Cunha, 1,74 metre boyuna sahip.

LUCAS DA CUNHA MEVKİSİ NE?

Son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başaran Lucas Da Cunha merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Ayrıca sol kanat olarak da süre bulan 24 yaşındaki Cunha, on numara bölgesinde de forma giyiyor.

LUCAS DA CUNHA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Rennes B takımında başlayan Lucas Da Cunha'nın oynadığı takımlar şöyle:

2018-2020 Rennes B
2019-2020 Rennes
2020-2023 Nice
2020-2021 Lausanne-Sport (Kiralık)
2022 Clermont (Kiralık)
2023- Como

LUCAS DA CUNHA İSTATİSTİKLERİ

Takım kariyerinde toplam 191 maça çıkan Lucas Da Cunha, bu karşılaşmalarda 30 gol kaydederken, 12 defa gol pası verdi. Lucas Da Cunha istatistikleri ile dikkat çekerken, Fransa Milli Takımı'nda ise henüz süre bulamadı.

