Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, Mathias Lovik’i renklerine bağladığını resmen duyurdu. İşte bordo-mavili kulüp tarafından yapılan o açıklama... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 18:07 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 18:31
Trabzonspor, Mathias Lovik’i resmen açıkladı!

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Lovik'in bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Parma Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avronun 6 taksitte ödeneceği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncuya 2025-26 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 bin avro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 800 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı bilgisi verildi

İŞTE KULÜBÜN PAYLAŞIMI

