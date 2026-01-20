CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı 20 Ocak Salı günü oynanan karşılaşmalar ile başladı. İşte Devler Ligi'nde günün maçları, ilk 11'ler ve canlı takipleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 18:30
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, 20 Ocak Salı günü oynanan 9 müsabaka ile start verdi. Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, sahasında Monaco'yu ağırlıyor. Premier Lig devi Arsenal'ı ağırlayacak olan Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. İşte günün birbirinden heyecanlı maçları, ilk 11'leri ve canlı skor takipleri...

KAIRAT ALMATY-CLUB BRUGGE

Kairal Almaty, TSİ 18:30'da sahasında Club Brugge ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...

Kairat Almaty: Anarbekov, Mata, Kassabulat, Martynovich, Glazer, Tapalov, Sorokin, Jorginho, Mrynskiy, Edmilson, Gromyko

Club Brugge: Jackers, Ordonez, Forbs, Mechele, Sabbe, Vetlesen, Stankovic, Seys, Vermant, Vanaken, Diakhon

BODO/GLIMT-MANCHESTER CITY

Bodo/Glimt, TSİ 20:45'te Manchester City'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...

Bodo/Glimt: Güncellenecektir.

Manchester City: Güncellenecektir.

INTER-ARSENAL

Inter, TSİ 23:00'da sahasında Arsenal ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...

Inter: Güncellenecektir.

Arsenal: Güncellenecektir.

KOPENHAG-NAPOLI

Kopenhag, TSİ 23:00'da Serie A temsilcisi Napoli'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...

Kopenhag: Güncellenecektir.

Napoli: Güncellenecektir.

OLYMPIAKOS-BAYER LEVERKUSEN

Olympiakos, TSİ 23:00'da Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...

Olympiakos: Güncellenecektir.

Bayer Leverkusen: Güncellenecektir.

REAL MADRID-MONACO

Real Madrid, TSİ 23:00'da Monaco'yu konuk ediyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...

Real Madrid: Güncellenecektir.

Monaco: Güncellenecektir.

SPORTING-PSG

Sporting CP, TSİ 23:00'da turnuvanın son şampiyonu PSG'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...

Sporting: Güncellenecektir.

PSG: Güncellenecektir.

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND

Tottenham, TSİ 23:00'da Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...

Tottenham: Güncellenecektir.

Borussia Dortmund: Güncellenecektir.

VILLARREAL-AJAX

Villarreal, TSİ 23:00'da evinde Ajax'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...

Villarreal: Güncellenecektir.

Ajax: Güncellenecektir.

