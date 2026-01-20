Alexander Sörloth'tan transfer yanıtı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Atletico Madrid'de basın toplantısı gerçekleştirildi. Teknik direktör Diego Simeone ile birlikte basın toplantısına katılan ve transferde adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth, sözlerine "Burada çok mutluyum ve bunu sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Atletico'da çok mutluyum ve burada devam etmek istiyorum." ifadeleri ile başladı.

Türkiye'deki futbol atmosferinden bahseden Sörloth, "Bir sezon Türkiye'de oynadım. Bütün stadyumlar doluyor insanlar futbola aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir oyuncuysanız burada oynamayı seversiniz. Türkiye'de oynamaktan çok mutlu oluyorum. Buradaki stadyumların atmosferi etkileyici." dedi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk için "büyük bir teknik direktör" diyen yıldız futbolcu, "Galatasaray'da spesifik bir oyuncu üzerine konuşmadık. Yarın zorlu bir maç olacak." sözleri ile açıklamalarını noktaladı.