Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı? F.Bahçe'nin borcu bitti mi?

Fenerbahçe, aylardır beklenen müjdeli haberi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla paylaştı. 2021 yılında Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi ve DenizBank konsorsiyumu ile imzalanan ve normal şartlarda 31 Mayıs 2030 tarihinde sona ermesi planlanan borç yapılandırması, yönetimin kararlı adımlarıyla 4 yıl erken sonlandırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliği'nden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, mali bağımsızlığımız adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir" ifadelerine yer verildi. İşte Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği anlaşmasından çıkışının detayları...

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKTI MI?

Fenerbahçe resmen Bankalar Birliği'nden çıktı. 20 Ocak 2026 itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, 2021 yılında imzalanan borç yapılandırma sözleşmesinin tamamen sonlandırıldığını duyurdu.

Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi ve DenizBank'tan oluşan banka konsorsiyumuna olan yaklaşık 69 milyon Euro (bazı kaynaklara göre 65 milyon Euro) tutarındaki son borç dilimi ve faizleri kapatıldı. Bu hamleyle Fenerbahçe; Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından Bankalar Birliği boyunduruğundan kurtulan üçüncü büyük kulüp oldu. Artık kulübün tüm gelirleri (yayın, bilet, sponsorluk, Fenerium) doğrudan kulübün tasarrufuna geçecek.

Kulüp Bankalar Birliği Durumu Toplam Borç (yaklaşık) Galatasaray Çıktı (Temmuz 2025) - Fenerbahçe Çıktı (Ocak 2026) - Beşiktaş Devam ediyor 16,5 Milyar TL Trabzonspor Çıktı (Eylül 2026) -

FENERBAHÇE'NİN BORCU BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği'nden çıkması, kulübün "toplam borcunun sıfırlandığı" anlamına gelmiyor ancak en tehlikeli ve kısıtlayıcı borç yükünün temizlendiği anlamına geliyor.

Bankalar Birliği kapsamında olan ve yüksek faizle yapılandırılan kredi borçları tamamen sıfırlandı. Bu, kulübün yıllık yüz milyonlarca lira bulan faiz giderinden kurtulması demek. Kulübün piyasa borçları, vergi yükümlülükleri ve diğer ticari borçları devam ediyor. Ancak Ocak 2026 başında yapılan yaklaşık 10 milyar TL'lik sermaye artırımının büyük bir kısmı bu borçların kapatılmasına ve nakit akışının düzeltilmesine ayrıldı.

TRANSFER BÜTÇESİ NASIL OLACAK?

Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği'nden çıkması, sadece bir borç ödemesi değil, kulübün transfer piyasasındaki "hareket alanının" genişlemesi anlamına geliyor.

1. Harcama Limitleri Artacak

TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirliği Talimatı'na göre, kulüplerin harcama limitleri hesaplanırken Bankalar Birliği kapsamında ödenen anapara ve yüksek faiz giderleri lüzumlu bir düşüş yaratıyordu. Borçların sıfırlanmasıyla birlikte:

Kulübün gelirleri artık doğrudan "artı" hanesine yazılacak.

Banka kesintileri sona erdiği için TFF tarafından tanımlanan harcama limiti, rakiplerine kıyasla çok daha yüksek bir seviyeye ulaşacak.

2. Nakit Akışı Sorunu Ortadan Kalkıyor

Şimdiye kadar Fenerbahçe'nin elde ettiği bilet, yayın ve Fenerium gelirlerinin yaklaşık %50'sine bankalar tarafından el konuluyordu. Bu durum, kulübün transfer yaparken "sıcak para" bulmasını zorlaştırıyordu.

Artık kasaya giren her kuruşun kontrolü kulüp yönetiminde olacak.

Bu durum, bonservis ödemelerinde "peşinat" gücünü artıracak ve taksitlendirme süreçlerinde yönetimin elini güçlendirecek.

3. Avrupa Arenasında Finansal Fair Play (FFP) Avantajı

UEFA'nın finansal sürdürülebilirlik kuralları gereği, kulüplerin öz kaynaklarını güçlendirmesi ve faiz yükünden kurtulması büyük önem taşıyor. Bankalar Birliği'nden çıkış:

Fenerbahçe'nin bilançosundaki finansal gider kalemini minimize edecek.

UEFA ile yapılabilecek olası yeni denetimlerde kulübün "kendi kendine yetebilen" bir yapıda olduğunu tescilleyecek.

4. Yıldız Transferleri İçin Yeni Kaynak

Kendi öz kaynakları ve sponsorluk gelirlerini (özellikle yeni stat isim sponsorluğu ve göğüs sponsorlukları) doğrudan kadro mühendisliğine aktarabilecek olan sarı-lacivertliler, 2026 yaz transfer döneminde dünya yıldızlarını kadroya katmak için gereken finansal zemine şimdiden kavuşmuş oldu.