Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktı!

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktı!

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurdu. İşte sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklama... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 17:24 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 17:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktı!

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'ne olan borçlarını tamamen kapattığını ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün resmi kanalları üzerinden yapılan açıklama, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." şeklinde oldu.

