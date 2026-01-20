CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Jose Mourinho'dan Rafa Silva için açıklama!

Jose Mourinho'dan Rafa Silva için açıklama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya döneceği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 23:47 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 23:57
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho'dan Rafa Silva için açıklama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'nın tekrar Benfica'ya döneceği şeklindeki transfer iddiaları ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen Rafa Silva sorusuna Mourinho'nun yanıtı şöyle oldu:

"Başka kulüplerde oynayan oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu daha önce de tekrar tekrar söyledim, tavrımı çok uzun zamandır biliyorsunuz. Hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu bu. Ben Benfica'nın hocasıyım ve sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok."

Rafa Silva Beşiktaş'a veda ediyor! İşte o tarih Devamını Oku BUNU DA OKU

D&R / Reklam
G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüşecek! ABD Başkanı duyurdu: "Önemli görüşme olacak"
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! 23:46
Derbide kazanan F.Bahçe Medicana! Derbide kazanan F.Bahçe Medicana! 23:23
G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu 23:20
IFAB Yıllık Toplantısı Londra'da yapıldı IFAB Yıllık Toplantısı Londra'da yapıldı 23:19
Hentbolda rakibimiz Romanya! Hentbolda rakibimiz Romanya! 23:15
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'da! Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'da! 23:13
Daha Eski
City, Norveç'te buz kesti! City, Norveç'te buz kesti! 23:11
Rodri, G.Saray maçında cezalı! Rodri, G.Saray maçında cezalı! 23:06
Club Brugge 2. galibiyetini aldı! Club Brugge 2. galibiyetini aldı! 20:46
İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları 20:02
A. Efes sonunu getiremedi! A. Efes sonunu getiremedi! 19:56
Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü 19:46