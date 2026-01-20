CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Napoli ilk 24'ü riske soktu!

Napoli ilk 24'ü riske soktu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Kopenhag, sahasında Napoli ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 01:12 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 01:25
Napoli ilk 24'ü riske soktu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Kopenhag, sahasında Napoli'yi ağırladı. 35. dakikada Delaney'in kırmızı kart görmesi ile birlikte 10 kişi kalan ev sahibi takım, 90 dakikanın sonunda Napoli'den 1 puanı koparmayı başardı. Kopenhag, 39. dakikada McTominay ile 1-0 öne geçen Serie A temsilcisine yanıtını 72. dakikada Larsson ile verdi. İkinci penaltısında fileleri sarsmayı başaran İsveçli oyuncunun skoru eşitlemesinin ardından maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

Böylelikle her iki takım da 8'er puana yükseldi. Sekizinci haftada Barcelona'ya konuk olacak Kopenhag şu anda 24. sırada yer alıyor. 23. sıradaki Napoli ise sonraki tur biletini kapmak için Chelsea'yi ağırlayacak.

