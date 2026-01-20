CANLI SKOR ANA SAYFA
Villarreal yine hüsran!

Villarreal yine hüsran!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Ajax, deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 01:31
Villarreal yine hüsran!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Villarreal ile Ajax karşı karşıya geldi. Hollanda ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanı Gloukh ve Edvardsen'in golleri ile kopardı. Villarreal, dakika 49'da 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve 90 dakikanın sonunda 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Ajax, 6 puana yükseldi. İspanyol temsilcisi ise 1 puanda kaldı ve 7. haftada da galibiyet hasretine son veremedi.

