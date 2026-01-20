Galatasaray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray yönetiminin transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Listesindeki isimler için temaslarını sürdüren sarı kırmızılı kulüp, İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Thiago Almada için teklif yaptı.

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Emre Kaplan'ın paylaştığı bilgilere göre, sarı kırmızılı kulüp Arjantinli oyuncu için İspanyol ekibine kiralık teklifini iletti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynayacakları mücadele için İstanbul'a gelen İspanyol ekibiyle görüşen sarı kırmızılı kurmaylar transferi transferi resmiyete dökmek için çalışmalarını sürdürüyor.

DİĞER İSİM SOUNGOUTOU MAGASSA

Emre Kaplan, Galatasaray'ın kiralık teklifi yaptığı diğer ismin ise İngiliz ekibi West Ham United'da oynayan 22 yaşındaki Soungoutou Magassa olduğunu belirtti.