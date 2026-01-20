CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu

Galatasaray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu

Transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılı kulüp, Atletico Madrid'de ve West Ham Uited'da forma giyen 2 yıldız için tekliflerini iletti. Gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 23:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu

Galatasaray yönetiminin transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Listesindeki isimler için temaslarını sürdüren sarı kırmızılı kulüp, İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Thiago Almada için teklif yaptı.

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Emre Kaplan'ın paylaştığı bilgilere göre, sarı kırmızılı kulüp Arjantinli oyuncu için İspanyol ekibine kiralık teklifini iletti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynayacakları mücadele için İstanbul'a gelen İspanyol ekibiyle görüşen sarı kırmızılı kurmaylar transferi transferi resmiyete dökmek için çalışmalarını sürdürüyor.

DİĞER İSİM SOUNGOUTOU MAGASSA

Emre Kaplan, Galatasaray'ın kiralık teklifi yaptığı diğer ismin ise İngiliz ekibi West Ham United'da oynayan 22 yaşındaki Soungoutou Magassa olduğunu belirtti.

D&R / Reklam
Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüşecek! ABD Başkanı duyurdu: "Önemli görüşme olacak"
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! 23:46
Derbide kazanan F.Bahçe Medicana! Derbide kazanan F.Bahçe Medicana! 23:23
G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu 23:20
IFAB Yıllık Toplantısı Londra'da yapıldı IFAB Yıllık Toplantısı Londra'da yapıldı 23:19
Hentbolda rakibimiz Romanya! Hentbolda rakibimiz Romanya! 23:15
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'da! Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'da! 23:13
Daha Eski
City, Norveç'te buz kesti! City, Norveç'te buz kesti! 23:11
Rodri, G.Saray maçında cezalı! Rodri, G.Saray maçında cezalı! 23:06
Club Brugge 2. galibiyetini aldı! Club Brugge 2. galibiyetini aldı! 20:46
İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları 20:02
A. Efes sonunu getiremedi! A. Efes sonunu getiremedi! 19:56
Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü 19:46