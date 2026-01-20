CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leverkusen deplasmanda yara aldı!

Leverkusen deplasmanda yara aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Olympiakos'a konuk olan Bayer Leverkusen, mücadeleyi 2-0'lık skorla kaybetti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 01:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leverkusen deplasmanda yara aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7. haftasında sürüyor. Avrupa'nın devleri sona yaklaşan grup aşamasında ilk 24 biletini kapmak için mücadele ederken Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, bu hedefi yolunda ciddi bir yara aldı. Alman ekibi, deplasmanda Olympiakos'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. İlk yarıda bulduğu gollerle (Costa ve Taremi) fişi çeken Yunan temsilcisi, 90 dakikanın sonunda güçlü rakibinden 3 puanı kopardı.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos 8 puana yükseldi. Leverkusen ise 9 puanda kaldı.

G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu
Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması!
DİĞER
Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Rota Premier Lig...
Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüşecek! ABD Başkanı duyurdu: "Önemli bir konuşma olacak"
Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer...
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! 23:46
Derbide kazanan F.Bahçe Medicana! Derbide kazanan F.Bahçe Medicana! 23:23
G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu G.Saray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu 23:20
IFAB Yıllık Toplantısı Londra'da yapıldı IFAB Yıllık Toplantısı Londra'da yapıldı 23:19
Hentbolda rakibimiz Romanya! Hentbolda rakibimiz Romanya! 23:15
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'da! Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'da! 23:13
Daha Eski
City, Norveç'te buz kesti! City, Norveç'te buz kesti! 23:11
Rodri, G.Saray maçında cezalı! Rodri, G.Saray maçında cezalı! 23:06
Club Brugge 2. galibiyetini aldı! Club Brugge 2. galibiyetini aldı! 20:46
İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları 20:02
A. Efes sonunu getiremedi! A. Efes sonunu getiremedi! 19:56
Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü 19:46