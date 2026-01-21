Fenerbahçe'den Marmoush hamlesi! Transferde kritik tarih...

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isim ile taraftarlarını heyecanlandırdı: Omar Marmoush. Sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı santrfor için harekete geçeceği tarih ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
21 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Alexander Sörloth, Darwin Nunez, Artem Dovbyk, Vedat Muriqi transferlerinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, tüm bu isimleri gölgede bırakacak bir golcüye yöneldi. O isim; Antoine Semenyo transferi sonrasında Manchester City'de ikinci plana düşen Omar Marmoush.
Oynama şansı azaldığı için düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Mısırlı santrforu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, hafta içinde oyuncunun menajeriyle ve City yönetimiyle masaya oturacak.
PEP'İN TERCİHLERİ DIŞINDA KALDI
Tottenham ve Aston Villa'nın da kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki yıldız oyuncu için kiralama teklifi yapılacak.
Geçen sezonun devre arasında Frankfurt'tan Manchester City'ye tam 75 milyon euro bedelle transfer olan Mısırlı oyuncu, Pep'in tercihleri arasında bulunmuyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Marmoush, sadece 389 dakika sahada kalabildi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
City'de mutsuz olan Kuzey Afrikalı oyuncu, yarım dönemliğine Ada ekibine veda etmek istiyor.
MAAŞINI KARŞILAMAYI KABUL EDECEK
Omar Marmoush, Manchester City'den yıllık 15 milyon 340 bin euro maaş alıyor.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısı için alacağı olan 7 milyon 670 bin euroyu Mısırlı oyuncuya vermeyi taahhüt edecek.
26 yaşındaki oyuncu, Haaland ve Bernardo Silva'nın ardından City'de en fazla maaş alan üçüncü isim.
G.SARAY'LA ADI ANILIYOR
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da nabız yokladığı Omar Marmoush transferini gerçekleştirerek ezeli rakibine bir çalım daha atmayı hedefliyor.