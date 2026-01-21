Noa Lang'de anlaşma tamam! İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang transferi için hem Napoli hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Hollandalı yıldız için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda 26 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geliş tarihiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 09:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.