Haberler Galatasaray Noa Lang'de anlaşma tamam! İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang transferi için hem Napoli hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Hollandalı yıldız için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda 26 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geliş tarihiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 09:28
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek transfer görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Serie A'da forma giyen birçok oyuncu için görüşme gerçekleştiren Cimbom, ilk transfer bombasını patlatıyor.

Galatasaray, görüşmelerde bulunduğu Napoli'nin Hollandalı yıldızı Noa Lang ile her konuda anlaşmaya vardı.

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'ya göre sarı-kırmızılılar hem Napoli hem de Noa Lang ile söz kesti.

Oyuncunun ilerleyen günlerde İstanbul'a gitmesinin beklendiği iddia edildi.

Noa Lang bu sezon Napoli formasıyla 27 maça çıktı.

Hollandalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Lang'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

