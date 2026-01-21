CANLI SKOR ANA SAYFA
Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 3. tura yükseldi!

Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 3. tura yükseldi!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Anna Bondar'ı 2-0 mağlup eden Zeynep Sönmez, 3. tura yükselme başarısı gösterdi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 08:28 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 08:31
Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 3. tura yükseldi!

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Bondar ile karşılaştı.

7. kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.

3. TURDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti.

SON DAKİKA
