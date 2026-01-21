CANLI SKOR ANA SAYFA
Atalanta-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atalanta ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Turnuvada gösterdiği etkili perfromansla ilk 8 yolunda kritik bir viraja giren İtalya temsilcisi, evinde oynayacağı maçı kazanarak puanını 16'ya yükseltmeyi amaçlıyor. Beklentileri karşılayamayan ve 32. sırada bulunan İspanyol ekibi ise zorlu deplasmanda 3 puan alarak tur umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan futbolseverler, "Atalanta-Athletic Bilbao maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Atalanta-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 08:37
Atalanta-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Atalanta ile Athletic Bilbao arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada sergilediği başarılı performansla ilk 8 hedefini güçlendiren Atalanta, sahasında galip gelerek puanını 16'ya çıkarmanın planlarını yapıyor. Beklenen sonuçları alamayan ve 32. sırada yer alan Athletic Bilbao ise zorlu deplasmanda bir galibiyetle tur umutlarını canlı tutmak istiyor. Peki, Atalanta-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATALANTA-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Atalanta-Athletic Bilbao maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ATALANTA-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Athletic Bilbao maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA-ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Ruiz De Galarreta; Berenguer, Sancet, N. Williams; Guruzeta

