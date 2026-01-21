CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Karabağ ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan Azerbaycan temsilcisi evinde oynayacağı maçı kazanarak puanını 10'a yükseltmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda tur umutlarını sürdürmeyi hedefleyen Alman ekibi ise 4 puanla 33. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 08:20
Karabağ-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Karabağ ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Ev sahibi Karabağ, taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmeyi ve puanını 10'a çıkarmayı hedefliyor. Zorlu deplasmana çıkacak Eintracht Frankfurt ise 4 puanla bulunduğu 33. sıradan kurtulup tur umutlarını canlı tutmanın peşinde. Karşılaşma öncesinde futbolseverler "Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı canlı izle" aramalarına yoğunlaştı. Peki, Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARABAĞ-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

KARABAĞ-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARABAĞ-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

Eintracht Frankfurt: Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Dahoud; Doan, Can Uzun, Chaibi; Knauff

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
