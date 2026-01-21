CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de N'Golo Kante için görüşmeler devam ediyor. Fransız yıldızı bırakmak istemeyen Al-Ittihad'ın, Kante için sarı-lacivertlilerden talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 12:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

Ara transfer döneminde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u takıma kazandıran sarı-lacivertlilerde tüm gözler N'Golo Kante transferine çevrildi.

Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

Fenerbahçe'de Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğullar ve sportif direktör Devin Özek, Fransız yıldızın transferi için geçtiğimiz günlerde Dubai'ye gitmişti.

Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

N'Golo Kante ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladı.

Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

Ancak Al-Ittihad'ın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kante'nin ayrılığına sıcak bakmaması ve bonservis bedeli istemesi nedeniyle transfer henüz resmiyet kazanmadı.

Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

Al-Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun Fransız futbolcuyu takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtilirken, Suudi Arabistan ekibinin Fenerbahçe'den istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Al-Ittihad, N'Golo Kante transferi için Fenerbahçe'den 12 ila 15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

Moretto, ayrıca iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

N'Golo Kante bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol kaydetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hedef ilk 24: G.Saray maçı canlı yayın bilgileri! Hedef ilk 24: G.Saray maçı canlı yayın bilgileri! 11:45
Tedesco'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin Aston Villa 11'i Tedesco'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin Aston Villa 11'i 11:32
F.Bahçe'den flaş Livakovic kararı! F.Bahçe'den flaş Livakovic kararı! 11:19
Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı detayları Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı detayları 11:18
G.Saray'dan A. Madrid maçı için rekor prim! G.Saray'dan A. Madrid maçı için rekor prim! 11:03
Marsilya-Liverpool maçı detayları Marsilya-Liverpool maçı detayları 10:57
Daha Eski
Alperen triple-double'ı 1 asistle kaçırdı Alperen triple-double'ı 1 asistle kaçırdı 10:44
Newcastle United-PSV maçı detayları Newcastle United-PSV maçı detayları 10:30
F.Bahçe Aston Villa'yı konuk edecek! F.Bahçe Aston Villa'yı konuk edecek! 10:15
Juventus-Benfica maçı detayları! Kenan Yıldız oynayacak mı? Juventus-Benfica maçı detayları! Kenan Yıldız oynayacak mı? 10:07
Rafa Silva Türkiye'den ayrıldı Rafa Silva Türkiye'den ayrıldı 10:00
Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor 09:51