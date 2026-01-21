Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Al-Ittihad, N'Golo Kante transferi için Fenerbahçe'den 12 ila 15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Moretto, ayrıca iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.