Dev rakam ortaya çıktı! İşte Al-Ittihad'ın Kante için istediği ücret

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de N'Golo Kante için görüşmeler devam ediyor. Fransız yıldızı bırakmak istemeyen Al-Ittihad'ın, Kante için sarı-lacivertlilerden talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u takıma kazandıran sarı-lacivertlilerde tüm gözler N'Golo Kante transferine çevrildi.
Fenerbahçe'de Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğullar ve sportif direktör Devin Özek, Fransız yıldızın transferi için geçtiğimiz günlerde Dubai'ye gitmişti.
N'Golo Kante ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladı.
Ancak Al-Ittihad'ın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kante'nin ayrılığına sıcak bakmaması ve bonservis bedeli istemesi nedeniyle transfer henüz resmiyet kazanmadı.
Al-Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun Fransız futbolcuyu takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtilirken, Suudi Arabistan ekibinin Fenerbahçe'den istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Al-Ittihad, N'Golo Kante transferi için Fenerbahçe'den 12 ila 15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.
Moretto, ayrıca iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.
N'Golo Kante bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Fransız futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.