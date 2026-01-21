Nuno Tavares'ten Beşiktaş'a kötü haber!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferi için Lazio ile anlaşma sağladığı Nuno Tavares'in menajerini değiştirdiği ve Türkiye'ye gelmek istemediği öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 13:59
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Zecorner Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada 1 stoper ve 1 de sol bekin takıma katılma olasılığının yüksek olduğunu söylemişti.

Stoper bölgesi için Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu renklerine bağlamaya hazırlanan Beşiktaş, Portekizli sol bek Nuno Tavares'in transferi için de Lazio ile anlaşma sağlamıştı. 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Sky Sport muhabiri Sacha Tavolieri, Nuno Tavares'in Türkiye'ye gitmek istemediğini açıkladı. Belçikalı gazeteci, Beşiktaş ile Lazio'nun Portekizli futbolcunun transferi için anlaşmaya yakın olduğunu ancak futbolcunun menajerini değiştirme kararı sonrası görüşmelerin durduğunu belirtti.

Tavolieri ayrıca Serie A ekibi Como'nun, Tavares için bir seçenek olduğunu vurguladı.

İŞTE O HABER

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
